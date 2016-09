Tre hjem ramt af indbrud

Her er stjålet kontanter og mange smykker, herunder et armbånd af 14 karat guld og et 50 år gammelt ur af 18 karat.

En familie på Hørstørkervej slap tilsyneladende for at miste inventar under et indbrud. Familien kom hjem og fandt et soveværelsesvindue opbrudt. Der har også været nogen indenfor, men der er tilsyneladende ikke stjålet noget.