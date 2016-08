Det er på dette område, at den nye pavillon skal placeres. Billedet her er helt tilbage fra år 2000, hvor der blev gjort klar til at anlægge det nuværende underlag på torveparkeringen. Foto: Jens Wollesen

Tre arkitektfirmaer dyster om den nye pavillon på Torvet

I konkurrencematerialet lægges der op til, at den nye pavillon bliver på et sted mellem 150 og 200 etagemeter, samt at den kommer til at huse en café med udeservering og to offentlige toiletter. Derudover er det et krav, at pavillon bliver både handicap- og energivenlig.