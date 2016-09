Trafikofre er i kritisk tilstand

Den ene blev fløjet med regionens lægehelikopter til Rigshospitalet i København. Den anden blev kørt til et sygehus her i regionen.

Fra kort tid efter, at alarmen gik fredag formiddag klokken 11.27, var Østre Ringvej i Ringsted spærret mellem Haslevvej og Balstrupvej. Ulykken skete ud for Østre Ringvej nummer 2.

Ulykken skete da to lastbiler kørte frontalt sammen stor kraft - uden at have haft lejlighed til for alvor at bremse - og det kostede en person livet. Han sad i over en time fastklemt i sin lastbil, og da brandvæsnet og de øvrige redningsfolk fik ham fri, var han omkommet.