Træt mand smadrede bil hos autoforhandler

Ringsted - 20. februar 2017 kl. 11:14 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da personalet hos autoforhandler Geertsen på Huginsvej i Ringsted mødte på arbejde søndag formiddag, opdagede de en sovende 22-årig mand i butikken.

Han havde knust en rude for at komme ind i bilforretningen. Inden da havde han dog set sig sur på en bil, som han havde sparket så meget til, at den formentlig er totalskadet. Den vurderes at være pådraget skader for over 100.000 kroner.

Manden fra Ringsted havde været på vej hjem fra en forsinket julefrokost og havde fået akut behov for et sted at sove.

Personalet fik vækket manden, som herefter gik fra butikken. Det lykkedes dog for politiet at finde frem til manden, så han kunne blive sigtet for hærværket og indbruddet.

Den 22-årige blev løsladt efter afhøring. Sagen afgøres senere i retten, hvor han også kan forvente at blive præsenteret for et stort erstatningskrav.