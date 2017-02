Trængende henvises til Skemas toiletter

Af Dan Qvitzau Ringsted: Efter lukningen af Café Valdemar (som ejeren er forpligtet til at fjerne) oplyste Ringsted Kommune, at man ville etablere midlertidige, offentlige toiletter på pladsen ved Nørregade. Nu ændrer kommunen signaler og skriver i en pressemeddelelse:

»Mens ombygningen af Torvet står på, henviser Ringsted Kommune borgerne til at benytte de offentlige toiletter ved legepladsen i Klosterlunden. Her er der også adgang til handicaptoiletter.

Ringsted Kommune har derudover indgået en aftale med Café Skema om, at borgerne er velkommne til at benytte cafeens toiletter, også selvom de ikke er kunder i caféen. Café Skema ligger i kælderen under Postgården på Nørregade 2. Her er der adgang via en trappe, og derfor er toiletterne her ikke handicapvenlige.