De konservatives Finn Andersen er her på trafikkig sammen med Hans Buch (th.) i rundkørslen ved Nørregade/Kaserne Parkvej en mørk eftermiddag. Hans Buch er en af de borgere, der mener, at gadebelysningen har det skidt. Foto: Jakob Fønss

Træls rundkørsel trafiksikres

De Konservatives Finn Andersen stemmer for. Det er nemlig hans forslag, at gøre noget ved borgernes sikkerhed.

I Kaserne Parkvejs udmunding er der for eksempel for lidt belysning, hvilket gør det svært at se cyklister på den krydsende Nørregade i mørket.

Her vil Finn Andersen gerne have ændret på fodgængernes trafiksikkerhed.

Der er dårlige oversigtsforhold på grund af svinget og beplantning omkring F24-tanken. Men det er her, at fodgængerne skal krydse Nørregade, hvis de skal bruge det dertil indrettede fodgængerfelt.

- Feltet ligger forkert. Bilister, der kommer ude fra rundkørslen og skal ind ad Nørregade, kan ikke nå at se fodgængere på grund af svinget. De kan heller ikke nå at se det blå/hvide-skilt. - Vi skal have fodgængerfeltet flyttet. Vi skal også have sat fodgængerskiltet, så det er mere tydeligt, mener Finn Andersen, som har taget sagen op efter at have fået borgerhenvendelser.