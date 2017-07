Jan Knudsen (tv) og Per Boye Rasmussen har altid været fysisk aktive, men sjovt nok med alt muligt andet end cykling. Jan Knudsens sclerosesymptomer blusser op, når han bliver for varm. Derfor kan han ikke løbetræne mere, men på cykel holder luften ham kølig, når han drøner af sted. Derfor, og fordi det er sjovt, har de to bedste venner kastet sig over cykelsporten. Foto: Per Christensen

Tour de France kørt på syge ben

Per Boye Rasmussen fra Benløse og Jan Knudsen kørte Cykelnerven 2017 midt i juni - cirka 350 kilometer cykelløb gennem Frankrig og over de mest betydningsfulde bjerge, som årets Tour de France-felt også skal igennem.

- Det var en befrielse at få at vide, hvad jeg fejler, men det er en brutal forbandelse, at jeg mister min fysik, siger Jan Knudsen.

Det oplagte spørgsmål er så, hvorfor i alverden, han så for fjerde gang har gennemført det vildt hårde løb i Frankrig. Svoger Per Boye Rasmussen har cyklet med de tre af gangene.

Svaret er kort. De cykler for en sclerosefri verden. Også selv om det nærmest flår Jan Knudsen fra hinanden at nå op på bjergens top.

- Jan er helt ødelagt. Han ryster over det hele og spyt og snot står rundt om ham. Det er voldsomt at se på, men vi ved jo, at han skal have noget at spise og drikke og 10 minutters pause, så får han det bedre igen, beskriver Per Boye.