Torvet lukkes for gennemkørende trafik

Ringsted - 25. august 2017 kl. 17:07 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsted Forsyning har gennem de seneste måneder været i jorden under Torvet i Ringsted for at skifte forsyningsledninger og reparere kloakrør.

Nu går renoveringen af Torvet så ind i en ny fase, hvor genopbygningen af det nye torv begynder.

Genopbygningen kommer blandt andet til at betyde, at der midlertidigt bliver lukket for gennemkørende trafik henover Torvet til Søgade fra mandag den 4. september og frem til begyndelsen af november.

Det skyldes, at der skal arbejdes på tilslutningen fra Søgade til det nye torv.

- Det giver selvfølgelig nogle gener, når vi lukker Torvet midlertidigt for gennemkørende trafik. Det er desværre nødvendigt, når vi skal lave tilslutningen mellem Søgade og det nye torv. Vi har bestræbt os på at gøre generne så små og så kortvarige som muligt. Vi håber på, at trafikanterne har forståelse for den midlertidige lukning, og at de vil vise hensyn til de mennesker, der arbejder med at gøre det nye torv klar, siger leder af Vej- og Ejendomscenter i Ringsted Kommune Kenni Nielsen i en pressemeddelelse.

Mens arbejdet foregår, vil det stadig være muligt for fodgængere og cyklister at passere fra Søgade og hen over Torvet.

