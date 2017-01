Tophåndbold i Nordrup Hallen

Torsdag den 5. januar klokken 20.15 tager NFØ håndbolds herrehold imod HIK fra 1 division i landspokalturneringen Santander cup. Aldrig før er det lykkes for NFØ Herrer at nå så langt, og nu banker de store hold på for at slå drengene fra Nordrup, Farendløse og Ørslev i Ringsted Kommune.

Men det bliver ikke nemt, for drengene har bevist igen og igen, at de er svære at slå. Først vandt holdet over Nykøbing på udebane, siden gik der udover Team Arresø også på udebane - og sidst vandt holdet over Holte/Rudersdal på hjemmebane; og nu skal de så møde HIK fra 1. division.