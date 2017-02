Se billedserie Butikschef Naama Latrach er her omgivet af farverige lamper og hyggelige marokkopuder. Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Tom butik er nu fyldt med farver og oplevelser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tom butik er nu fyldt med farver og oplevelser

Ringsted - 19. februar 2017 kl. 09:29 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man synes, at det er tand for kedeligt med hvide vægge og nordisk minimalisme over hele linjen, kan man nu tilsætte en marokkansk pangfarve til sit hjem ved at besøge Atlas Art i Søgade i Ringsted.

Der var sød te på kanden, da butikken åbnede for første gang lørdag - og en stor del af den familie, som står bag butikken var til stede for at byde velkommen.

Men også fremtidige kunder kan forvente at blive budt på varm te, forklarer den daglige leder af butikken, Naama Latrach, der kom til Ringsted med sin familie for tre år siden.

Ud over at sælge varer fra sit oprindelsesland - så vil Naama Latrach gerne åbne danskernes øjne for marokkansk kunst og kultur over en bredere front.

Derfor er alle butikkens varer da også håndlavede i Marokko, og dermed er de autentiske eksempler den oprindelige livsstil i det nordvestafrikanske kongerige.

Naama Latrach har selv indkøbt nogle af butikkens varer. Resten er formidlet til Danmark af familiemedlemmer og andre kontakter i lokalområderne i Marokko.

Faktisk er butikken en del af en lille kæde på fem marokkanske forretninger i Europa.

Men selv om der helt sikkert nok skal blive solgt både marokkopuder, kakkel-mosaikborde og kostbar argan-olie i Søgade, så er Naama Latrach på det rene med, at han - i hvert fald foreløbig - ikke kommer til at leve af butikken.

Derfor beholder han da også sit job som servicemedarbejder hos ISS på Danish Crowns slagteri i Ringsted.