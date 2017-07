Banedanmark udfører sporarbejder og test af sikringsanlæg i løbet af sommeren 2017. Det påvirker togtrafikken. Foto: Banedanmark

Togpassagerer skal med busser

Ringsted - 04. juli 2017 kl. 11:40

Renovering: Banedanmark skal fra fredag den 7. juli om aftenen til natten efter den 26. juli udføre arbejder, der påvirker togtrafikken gennem Ringsted Station. Strækningen til Næstved bliver også berørt. Her vil der være indsat togbusser mellem Ringsted og Næstved fra den 7. juli til natten efter den 26. juli.

To nye spor skal tilsluttes Ringsted Station fra den kommende nye højhastighedsjernbane mellem København og Ringsted, og det betyder, at næsten alle spor og sporskifter skal ombygges, for at tilslutningen kan gennemføres, inden banen åbner ved udgangen af 2018.

- I forbindelse med opgraderingen af Ringsted Station er det nødvendigt at udskifte skinner og sveller flere steder på stationen, både almindelige spor og godsspor. Vi har planlagt arbejdet således, at der kan køre tog på tværs af landsdelene på trods af de mange arbejder, der skal udføres på stationen. Dog vil der køre færre tog end normalt, siger Jette Aagaard, projektdirektør i Banedanmark.

Fra den 22. juli til natten efter den 26. juli vil Ringsted Station være spærret helt af for togtrafik, imens der skal udføres en omfattende test af sikringsanlæggene, der sørger for signalerne til togene ind og ud af stationen.

Siden januar i år har Banedanmark udskiftet 12 ud af 34 sporskifter på stationen. De skal udskiftes i forbindelse med, at stationen gøres klar til at blive tilsluttet den nye bane. Og det er funktionen af de sporskifter, der skaltestes.

- Vi har op mod 60 mand, der skal gennemgå over 3000 ledninger for at teste om anlæggene virker som de skal. Derfor er det ikke muligt at afvikle togtrafik gennem stationen, da vi skal arbejde i sporet ,« siger Jette Aagaard.

Testen af sikringsanlægget markerer også afslutningen på den første fase af opgraderingen af Ringsted Station. Den næste fase starter tidligt i efteråret.

Banedanmark begyndte opgraderingen af Ringsted Station i december 2016 og den fortsætter til slutningen af 2019. Ringsted Station vil dog være klar til at betjene tog fra Den nye bane fra december 2018.

Sideløbende med arbejdet på Ringsted Station skal der udføres store gravearbejder på Ringsted Femern Banen - den 115 km lange strækning fra Ringsted til Holeby.

For at kunne opgradere hastigheden til 200 km/t på strækningen skal der blandt andet laves en såkaldt kurveudretning af det eksisterende spor ved Glumsø. Det vil sige, at linjeføringen rettes ud, så hastigheden dermed kan øges.

- Vi skal grave ud til nyt sporunderlag de to steder, hvor den eksisterende bane skal tilsluttes den nye linjeføring. Da vi skal grave tæt på det eksisterende spor, er det ikke muligt at køre togtrafik på strækningen, imens arbejderne udføres, da der ellers er risiko for at sporet undermineres, » siger Klaus S. Jørgensen, anlægschef for Ringsted-Femern Banen.