Se billedserie Valdemarsgade 13, der ejes af WPTO A/S ved Ole Petersen, som nomineres for restaureringen af den store villa fra 1908 henimod det oprindelige udtryk. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

To bygninger deler arkitekturpris

Ringsted - 22. juni 2017 kl. 11:19 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Plan- og Boligudvalget i Ringsted Kommune har i år valgt at dele Arkitekturprisen 2016 mellem herskabsvillaen på Valdemarsgade 13 og strøghuset på Sct. Hansgade 4.

Ringsted Kommune uddeler arkitekturprisen for at fremhæve smukke byggerier, renoveringer, ombygninger eller skønne park- og haveanlæg. Dette års vindere står bag to fremragende renoverede bygninger, der i den grad er med til at forskønne Ringsted Kommune i et af de gamle villaområder i Ringsted bys midte og på byens centrale torv.

Ole Petersen får prisen for en flot gennemgående restaurering af herskabsvillaen på Valdemarsgade 13 med respekt for det oprindelige udtryk og med sans for detaljen. Dette arbejde vil være med til at inspirere andre bygherrer til at gøre noget tilsvarende.

Kim Elfving får ligeledes Arkitekturprisen 2016 for den vellykkede istandsættelse og om- og tilbygning strøghuset på Sct. Hansgade 4, der sammen med det kommende nye torv vil hæve byrummets arkitektoniske kvaliteter. Denne form for renovering sætter barren højt for udviklingen af byens centrale strøggader.

- Bygningerne er rigtige gode eksempler på det, som Ringsted Kommune gerne ser ved istandsættelser og ved ombygninger af bygninger i de historiske bydele såvel i selve Ringsted som i landsbyerne eller ude på landet. Viglæder os altid over bygherrer, der gør en ekstra indsats både ved istandsættelser og nybyggerier. Begge bygherrer er et godt eksempel herpå, påpeger formand for Plan- og Boligudvalget Per Roos (V) i en pressemeddelelse.

Arkitekturprisen overrækkes lørdag den 2. september klokken 12 på Rådhuset.

