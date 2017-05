To åbne haver bliver præsenteret i Ringsted

Søndag den 28. maj fra klokken 10-17.00 åbner "Fru Hansens Have" i Valsømagle og" Markas Have" i Allindemagle havelågen, og byder alle interesserede indenfor i haven.

Det er efterhånden en tradition, at de to haver sammen holder et "åben have" arrangement et par gange om året.