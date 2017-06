De yngste fodboldspillere i Benløse IF har stor glæde af at starte træningen i projektet Græsfræserne. Her bliver de gjort klar til at spille stævner i den røde trøje i 5-6 års alderen. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Tilskud til oppustelig fodboldbane

Ringsted - 22. juni 2017 kl. 15:32 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Drenge og piger i alderen 2-6 år kan glæde sig til at få endnu flere rekvisitter til den ugentlige fodboldtræning i Benløse IF ved Ringsted.

Foreningen har fået tildelt et legat på 5000 kroner af fondene bag Sjællandske Medier til indkøb af en oppustelig fodboldbane, der gør det endnu sjovere for børnene at deltage i det nye fodboldprojekt »Græsfræserne - fodbold for de mindste«.

Klubbens frivillige trænere og medlemmer skiftes til at til at stå for træningen, der består af lege og små øvelser af kort varighed.

Foreløbig har 76 børn tilmeldt sig aktiviteten, og den overvældende tilslutning betyder, at tilbuddet fortsætter som et fast tilbud.

Ideen med Græsrødderne er, at børnefamilier kan komme og gå til træningen, som det passer ind i familiens øvrige program og får mulighed for at afprøve forskellige sportsgrene. Derfor er kontingentet sat til et beskedent beløb på 150 kroner for en hel sæson.