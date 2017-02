Se billedserie Henrik Uth tager et hvil efter at have tilbagelagt halvdelen af turen til toppen. Deltagerne er her nået til Shira Camp i 3500 meters højde. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Til toppen af Kilimanjaro for en god sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til toppen af Kilimanjaro for en god sag

Ringsted - 12. februar 2017 kl. 15:02 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Uth, der er født og opvokset lidt udenfor Ringsted, er en eventyrer med hjertet på rette sted. Han har netop besteget Afrikas højeste bjerg Kilimanjaro sammen med det frivillige initiativ Climb for Charity, som han stiftede i 2015.

Climb for Charity samler penge ind til Børneulykkelsesfonden, som arbejder for at forebygge, at børn kommer ud for ulykker i blandt andet trafikken, skolen eller hjemmet.

- Jeg startede det op efter at have mødt generalsekretæren for Børneulykkelsesfonden, som fortalte mig, at der dør 50 børn om året som følge af ulykker. Så slog vi pjalterne sammen og startede projektet, fortæller Henrik Uth.

Med Henrik Uth i spidsen arrangerer Climb for Charity to årlige rejser til Tanzania, hvor et hold bestiger Kilimanjaro med det formål at samle penge ind til fonden. Pengene kommer ind fra blandt andet virksomhedssponsorater, donationer og fundraising, som de enkelte deltagere står for.

På det hold, der netop har været af sted, har alle rejsende desuden haft en eller flere såkaldte højdemetersponsor, som sponsorerede et bestemt beløb for hver højdemeter, de hver især tilbagelagde. Alt i alt har Henrik Uth og de 13 andre på holdet denne gang indsamlet 700.000 kroner til Børneulykkelsesfonden.