Til søs med Mikkel Beha

En aften med Mikkel Beha er en rejse ud i den store forunderlige verden - og man oplever alle de udfordringer, der følger med, når man slipper fortøjningerne til den velkendte hverdag og tager på eventyr. Mikkel Beha fortæller om at rejse med sine sønner, om mødet med fremmede kulturer - og glæden ved at krydse de store oceaner. Men også om det hårde slid, det indimellem kan være for at få sine drømme til at gå i opfyldelse.