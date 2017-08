Til piger med fingerspidsfornemmelse

Endnu et af tidens hotte tøjmærker - Moss Copenhagen - er på vej til Ringsted Outlet, hvor der planlægges en åbning her i starten af september.

Moss Copenhagen står for smart men også afslappet tøj til piger og kvinder med glimt i øjet og et frisk syn på tilværelsen.

- Vi er superglade for, at Moss Copenhagen har valgt at etablere sig her i Ringsted Outlet. Moss Copenhagen er et af dansk modes moderne flagskibe, og deres stærke profil passer godt til det øvrige butiksmix, understreger centerchef Jeanette Amdal.