De tre irere i The Scoops nyder at tage rundt i Danmark og spille musik på festivaller. I aften spiller de to gange på Ringsted Festival. Foto: Hans-Jørgen Johansen

The Scoops medbringer et strejf af Irland

Ringsted - 05. august 2017 kl. 09:59 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tjatter til hinanden, griner og joker hver gang de får chancen. Selvom de skal spille i Det Irske Telt senere samme aften, er der ingen nervøsitet at spore hos de tre irske drenge, der udgør bandet Scoops.

- Danskerne er meget imødekommende, og når I bliver fulde, bliver I meget skøre. I minder faktisk ret meget om folk fra Irland, så vi føler os altid velkomne i Danmark, fortæller Steven O'Rourke, der spiller bas i Scoops.

Bandet er kommet til Danmark for at spille deres egen originale musik, og tror man, at det bliver traditionel folkemusik, vil man måske blive skuffet.

- Vi bruger mange elementer fra folkemusikken, men vores lyd er også meget rock og indie-inspireret. Vi er et godt eksempel på den mere moderne irske musik, og det glæder vi os til at give en smagsprøve på senere, forklarer Steven O'Rourke.

Selvom drengene fra Scoops skal spille flere koncerter på årets festival, når de stadig rundt på pladsen og oplever stemningen.

- Vi var oppe og se Johnny Logan, der blev vi jo nødt til at støtte lidt op. Ud over det, så prøver vi at se så mange af de danske kunstnere som muligt. Det er altid interessant at se, om der er nogen vi kan samarbejde med i fremtiden, fortæller forsanger Stephen Cooper, der er forsanger i bandet.

Bandet har i marts i år været på turne i Danmark, og her kom de forbi flere af landet større byer.

Nu er tiden kommet til festivalerne, og Scoops kommer til Ringsted direkte fra Bork Havnefest. Her fik de sig en på opleveren, da de så Kim Larsen spille.

- Ham havde vi virkelig glædet os til at se. Han er jo ligesom Bono (forsanger i U2) for jer, så det var sjovt at se, fortæller Steven O'Rourke.

Drengene fra Scoops fortæller, at man kan forberede sig på noget af en energiudladning, hvis man går forbi Det Irske Telt, mens de er på.

- Publikum kan forberede sig på en masse energi, sjov og karisma. Ja, og så skaber vi os, griner forsanger Stephen Cooper.

Scoops spillede i Det Irske Telt fredag aften og spiller igen lørdag klokken 20.30 og igen 00.30.

