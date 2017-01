Se billedserie Gitte Bang har ikke noget imod at arbejde hårdt for at nå sine mål. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: Tandlæge fylder 50 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tandlæge fylder 50

Ringsted - 04. januar 2017 kl. 09:25 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tandlæge Gitte Bang fra Ringsted er typen, der foretrækker at smøge ærmerne op og arbejde rigtig hårdt for at nå sine mål. Det har hun lært fra barnsben. Onsdag den 4. januar fylder hun 50 år.

- Jeg er ikke født med en sølvraket i hånden. Jeg har aldrig fået noget nogen steder fra. Jeg blev smidt ud hjemmefra som 18-årig. Fra da af måtte jeg klare mig selv. Og det har jeg gjort, siger hun med et smil og et blik, der signalerer, at hun ikke forventer medlidenhed af den grund.

Det er nærmest blevet et mantra for hendes virke. Hun er klar til at knokle for sine resultater. Også selv om hun - som da hun måtte bruge ekstra tid på tandlægestudiet - ikke opnår dem i første hug. Hun er heller ikke bange for at kaste sig ud i helt nye ting, mens hun lukker øjnene og håber, det hele flasker sig:

- Jeg er nok lidt af en Pippi Langstrømpe. Nogle gange tænker jeg: Guuud, det her har jeg ikke prøvet før... Det skal nok gå godt.

Den indstilling har givet knubs undervejs, erkender hun. Men det har på den anden side også medført meget godt.

Hun valgte at blive tandlæge »fordi det lød spændende med kombinationen af håndværk og teori.« Der var ingen tandlæger i familien og ingen at spørge til råds. Så hun knoklede på og arbejdede ved siden af på herberget Sundholm og på et plejehjem.

Efter produktive år som tandlæge i forsvaret, i søværnet og på klinik i København, besluttede Gitte Bang så i 2002 at tage springet og åbne egen klinik i Ringsted.

Den runde fødselsdag fejres sammen med ægtefællen Hans Henrik Bang, de to døtre, familie og venner.