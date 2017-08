Se billedserie Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: TOTO leverede hitparade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TOTO leverede hitparade

Ringsted - 04. august 2017 kl. 12:07 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det amerikanske rockband Toto var torsdagens absolutte hovednavn på Ringsted Festival, og bandet spillede nogle af sine største hits, dog med lidt for mange soli.

Læs også: Den sidste gummistøvlesælger

Toto blev dannet i 1976 og skabte straks fra begyndelsen en karakteristisk sound, som også kom til at danne forbillede for andre grupper, blandt andre Sneakers fra Danmark. Gruppen har henover årene haft det ene store hits efter det andet, og selvom bandet har været opløst, og gendannet, var der store forventninger til gruppes optræden torsdag aften på Anlægsscenen på Ringsted Festival.

- Sikke et smukt sted at spille, sagde guitarist og frontfigur Steve Lukather, hvorefter Toto satte gang i »Only the Children« som første nummer til en fest, der aldrig for alvor kom helt op at ringe i den halvanden time, koncerten varede.

Dog kom der dans, sang og mange hænder op over hovederne, da næste nummer, »Hold the Line«, bragede ud over højtalerne.

På de næste numre, »Afraid of love« og »Lovers in the night« fik publikum de første guitar- og klaversoli, fra Steve Lukather og David Paich, som Toto også er kendt for.

De herrer spiller sublimt, men det var som om, at festen gik lidt i stå blandt publikum.

Festen kom dog i gang igen til en af gruppens største hits, nemlig den pragtfulde »Pamela«.

Soli fra de dygtige musikere i Toto kom der flere af til »Chinatown«, »Great Expectations« og især »Red House«, men det var som om, at publikum ikke rigtigt kom med.

Et af Totos største hits er »Stop loving You«, men selvom Steve Lukather spillede en fremragende guitarsolo, blev sangen lidt ødelagt af, at de andre medlemmer skulle præsenteres og også spille hver deres solo.

Nummeret »Rosanna« fik dog publikum til at få armene op over hovederne igen, mens de sang og dansede i takt til musikken.

Totos velnok største hit er »Africa«, og selvfølgelig spillede de nummeret som det sidste i koncerten. Desværre kom der igen lidt for mange soli fra musikerne ind i dette pragtfulde nummer, så heller ikke her kom publikum helt op at ringe.

relaterede artikler

Politiet melder om rolig festivalåbning 04. august 2017 kl. 11:22

Spejderne delte kaffe og rundstykker ud 04. august 2017 kl. 10:55

Billedserie fra første dag på Ringsted Festival 03. august 2017 kl. 23:27