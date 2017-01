Svane i vejkanten blev årsag til ulykke

trafikulykke: En hvid svane i den mørke vejkant blev onsdag aften årsag til en ulykke på Roskildevej i Ringsted. En bil var stoppet i højre side af vejen og havde sat katastrofeblink på, for at holde svanen væk fra vejen, men en anden bilist, der kom kørende bagfra opdagede den holdende bil så sent, at bilisten lavede en undvigemanøvre over i modsatte kørebane, hvor bilen ramte en modkørende. Ulykken skete klokken 17.37 og betød, at roskildevej var spærret frem til klokken var cirka 18.45.