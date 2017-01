For et år siden åbnede Anne-Marie Brandt Kofod sin smørrebrødsbutik i Nørregade. Lige fra begyndelsen har det været træls, at der er for lidt plads bag disken og trappetrin, som de ikke så godt gående kunder er generet af. Foto: Thomas Olsen

Sushi bliver til smørrebrød

Her boede sushirestauranten Oishii, indtil den fornylig flyttede over på den anden side af gaden i større lokaler.

- Vi har fra starten sagt, at vi mangler en halv meter bag disken til os, der fylder lidt ekstra. Her er det også et problem, at der er tre trin op i forretningen. Vi har flere kunder, som er kede af trinene. I den nye forretning kan man gå lige ind. Og vi får masser af plads bag disken, et meget større køkken og plads til flere spisende gæster. Det bliver så godt. Vi får dobbelt så meget plads, så vi kan lave meget mere mad, jubler Anne-Marie Brandt Kofod.