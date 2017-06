Superstudent skaber glæde på biblioteket

På Ringsted Bibliotek glæder personalet sig over, at bogopsætter Rebecca Krabbe-Sørensen fik årets højeste karaktergennemsnit på Midtsjællands Gymnasium i Ringsted.

Efter sommerferien planlægger den dygtige student at tage et sabbatår for derefter at søge ind på Københavns Universitet for at læse psykologi.