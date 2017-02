Eleverne fra 0. årgang gjorde sig umage for at sammensætte en sund madpakke. Råvarene på bordet er fra Dagli' Brugsen i Høm. Foto: Jens Wollesen

Sundhed kom på skoleskemaet

Eleverne er i dag ved at afslutte et tre uger langt forløb om sundhed og ernæring. Afslutningen på forløbet er »Lav selv din madpakke«-dag, hvor eleverne selv skal sammensætte en sund madpakke.

Dagen indledes med et oplæg fra Inger Madsen. Hun forklarer eleverne, hvordan man bedst laver en sund madpakke. Og der er en særlig grund til, at Inger Madsen synes, det er vigtigt, at børnene lærer om sundhed allerede i en tidlig alder.

Til dagens arrangement har Dagmarskolen fået hjælp fra Dagli' Brugsen i Høm, der har leveret alle de råvarer,der skal i madpakkerne. Uddeler Anders Jensen fra Dagli' Brugsen fortæller, at det er med glæde, at butikken støtter de lokale børn.

-Vi gør, det vi kan for at støtte op om det lokale liv. Derfor er vi glade for at være med i dag. Det er sådan et sted, hvor vi faktisk kan gøre en forskel, forklarer han.