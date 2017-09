Sulten kunde kom til ulåst og forladt spøgelseskro

I stedet blev han rystet over at finde kronen helt mennesketom og døren ulåst, skriver DAGBLADET Ringsted.

- Jeg gik bare ind ad døren, som jeg plejer. Der var ingen mennesker i køkkenet. Der var ingen gæster ved bordene. Det er da mærkeligt, at man bare er gået fra alt uden at låse døren. Det virker til, at her slet ikke har været nogle i et par døgn. Bordene står dækket, som om der kommer gæster om lidt, beskriver Niels Kofoed.