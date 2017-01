- Jeg har fået mere tid til salg, og vi har fået en del nye større kunder, forklarede stifteren af Arkhus Bygningsrådgivning, Allan Daugaard (forrest til højre). Foto: Anders Ole Olsen

Succes er noget man selv skaber

Ringsted - 26. januar 2017 kl. 13:52 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Initiativtageren til det, der i dag er Arkhus Bygningsrådgivning A/S i Sct. Knudsgade i Ringsted, Allan Daugaard, er vel det nærmeste, man kommer på prototypen af en lokal erhvervskunde i Jyske Bank.

Det er givetvis også derfor, at netop han var inviteret til at fortælle om sig selv og sin virksomhed ved erhvervsbrunchen torsdag morgen i banken:

- Vi kan få byggedrømme og tanker ned på papir, hvis en kunde ønsker at bygge om eller renovere. Vi kan tegne den nye indretning og tegne konstruktioner, som sikrer, at bygningen er stabil og korrekt isoleret, og vi kan udarbejde en udførlig arbejdsbeskrivelse, så håndværkerne ved præcist, hvad der skal gives tilbud på, berettede Allan Daugaard.

Han har taget hele turen fra starten hjemme i privatboligen til at have en virksomhed i nærmest ubrudt vækst - hvis man lige ser bort fra finanskrisen, hvor telefonen pludselig holdt op med at ringe fra den ene dag til den anden. Men også den situation formåede Allan Daugaard at lære noget af.

- I 2008 blev firmaet omdannet fra et enkeltmandsfirma til et A/S - alene for at vise omverdenen, at firmaet var kommet for at blive. I 2010 blev min kone Marlene - som også er bygningskonstruktør - ansat. Derefter er det gået støt og roligt frem, hvor vi i dag er seks ansatte.

- Det blev ret hurtigt klart, at det ikke var mig med iværksætter-DNA og med en position som stifter af Arkhus, der skulle stå for ledelsen - så den står min kone for. Vi har altid tjent penge og har med glæde og stolthed betalt skat og moms til vores fælles samfund, som vi alle er en del af.

- For at være på forkant ønsker vi en kontrolleret udvikling og vækst. Vi forventer, at vi i løbet af 2017 kommer op på i alt otte-ni medarbejdere, hvilket svarer til en vækst på 30-50 procent, påpegede Allan Daugaard.