Studiekreds i Benløse Kirke om Luthers Den Lille Katekismus

I 1529 udkom Luthers lille katekismus, der blev et hovedværk både teologisk og pædagogisk. Som optakt til reformationsjubilæet 2017 tager man fat på ét af de værker, der kom til at præge, hvordan almindelige mennesker mødte reformationens tanker.

Der indledes med et oplæg, derefter læses fra katekismen, og til sidst forsøger man at se på, hvordan og om det giver mening i nutiden. Det er en forudsætning, at man, alt efter evne, har lyst til at deltage aktivt i drøftelsen. Det ville Luther selv være en stor fortaler for!