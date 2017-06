Studenterne indtog Torvet

Vognene triller op langs torvet til lyden af tung bas, mens de nyudklækkede studenter hænger ud over siderne og hilser på alle, der kommer forbi. Der bliver dyttet, og det udløser straks en fællesskål, der først slutter, når dåserne er tomme. Bassen, der sammen med de dansende studenter får vognene til at hoppe, fortsætter ubønhørligt, og flere af de fremmødte forældre ryster hovedet, mens de smiler overbærende.

- Det er pissefedt, råber de. De to piger, der netop er gået ud af 3.Z, fortæller, at de har tænkt sig at drikke to kasser øl hver - eller cider. Og de har også tænkt sig at fortsætte helt til aftenen falder på.