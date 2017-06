Se billedserie Mathilde Julie Nielsen fik lov til at dreje flaget til tops. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Studenter ser frem til et år uden lektier

Ringsted - 19. juni 2017 kl. 13:47 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er brug for et sabbatår til at komme sig oven på tre hårde men gode år på Ringsted Gymnasium.

Det er årets tre første studenter fra 3.U. meget enige om, efter de mandag formiddag har fulgt traditionerne og hejst flaget op i flagstangen under overværelse af deres nærmeste familie og rektor Lene Eilertsen.

- Jeg har brug for et år, hvor jeg kan komme ud og opleve noget andet og have tid til at gøre de ting, som jeg har lyst til, siger Mathilde Julie Nielsen fra Sneslev

Hun først skal arbejde for at tjene penge, inden hun rejser ud i verden i to til tre måneder.

- Jeg skal også ud og finde mig et arbejde for at prøve noget andet, inden jeg skal i gang med at læse videre, tilføjer Marcus Stubager Haag Knudsen fra Ringsted.

Mest afklaret på fremtidsplanerne er Jakob Pedersen fra Vetterslev.

- Jeg skal arbejde et år, inden jeg skal i gang med at studere kommunikation og it på universitetet, fortæller han.

Først skal de tre elever dog lige igennem de obligatoriske studenterfester og dimissionen, der holdes på Ringsted Gymnasium på lørdag klokken 10.