Stribe af sager gav bødestraf

I denne omgang er han dømt for den 27. februar sidste år at have sparket til forskærmene på to personbiler, der begge holdt parkeret bag et pizzeria i Sct. Hansgade 39 i Ringsted. Begge biler fik buler og ridser. Udbedringen af den første bil er i første omgang betalt af Alm. Brand Forsikring, der ved dommen er blevet tilkendt en erstatning på 4.161,09 kroner, som den dømte skal betale. Skaderne på den anden bil er af uoplyste grunde ikke gjort op.