Politiet gjorde klar til en såkaldt skarp indtrængning efter skudepisode i Ringsted (arkivfoto).

Straksdom på et år og ni måneder efter skud gennem dør

Politiets hund fik fat i 39-årig mand, der sigtes for at have affyret haglgevær gennem kreditors dør.

Ringsted - 12. februar 2017 kl. 09:28 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det giver en mærkbar straf, når man går rundt med et skydevåben, affyrer det og truer andre. Det lektie har en 39-årig mand lært søndag i Retten i Roskilde. I en såkaldt straksdom er han blevet idømt fængsel i et år og ni måneder. Årsagen er, at han lørdag aften valgte at affyre et oversavet haglgevær gennem en hoveddør til et rækkehus i Ringsted.

- Han forklarer, at han sikrede sig, at der ikke var nogen i nærheden, fortæller anklageren, Peter Ahleson. Skuddene gik gennem ruden i døren. Dermed kunne han stikke hånden ind gennem ruden og låse døren op. Inde i huset kom han med alvorlige verbale trusler mod en mand. Han var taget hen til adressen i en taxi. I søndagens retsmøde har han afvist, at opgøret skyldes uenighed om penge, og at han skulle skylde modparten, oplyser anklageren. - Han siger, at han var blevet truet i telefonen, siger Peter Ahleson. Det var for at "markere sig", at han begav sig af sted med haglgeværet. Anmeldelsen om skudepisoden blev modtaget af Midt- og Vestsjællands Politi lørdag ved 19.30-tiden. Betjentene tog ingen chancer ved den efterfølgende aktion, hvor de skulle forsøge at anholde den 39-årige. - Vi gjorde klar til en skarp indtrængning, siger vagtchef Lars Mogensen. Dette indebærer, at betjentene var bevæbnet med maskinpistoler og tåregas. Imidlertid valgte den belejrede mand selv at komme ud af sin bopæl ved 23.30-tiden. - En hund fik ham passiveret, forklarer vagtchefen om forløbet. Ifølge retspraksis giver det mindst et års fængsel at besidde et skydevåben.