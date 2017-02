Stort talent gæster festival

Ringsted Festival har tilføjet endnu et navn til programmet med den talenfulde, danske musiker Mads Langer. Han udgav i 2016 sit fjerde studiealbum 'Reckless Twin', som blev til under et længere ophold i Los Angeles. I den amerikanske storby mødte han Sune Rose Wagner, sanger og guitarist i The Raveonettes og Psyched Up Janis, som han har samarbejdet med under tilblivelsen af albummet.