Store forventninger til 2017 i centerforeningerne

2016 har været et travlt år for de tre centerforeninger i byen. Ringsted Handelsstandsforening blev på en ekstraordinær generalforsamling omdøbt til Ringsted City og i RingStedet kom der nye butikker, ligesom man begyndte at have søndagsåbent. I Ringsted Outlet åbnede der også nye butikker i løbet af året.

- 2017 bliver helt sikkert et godt år for handlen i Ringsted, hvor jeg forventer en vækst i både handel og medlemmer i Ringsted City. Foreningen har nu skiftet logo, og vil straks i det nye år lancere en ny hjemmeside, der vil betyde at Ringsted City kommer til at fremstå som en langt mere dynamisk og moderne forening. Dette håber jeg kan tiltrække nye medlemmer, for det er kun i samlet flok, at vi kan løfte handlen i Ringsted, siger han.