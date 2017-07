Stor interesse for nye job på Danish Crown

Det er ikke gået ubemærket hen, for slagteriet er siden udmeldingen blevet kontaktet af mange interesserede ansøgere, der ønsker at være blandt de mindst 200 medarbejdere på et nyt nathold, der skal slagte grise fra Danish Crowns sjællandske leverandører.

- Vi har haft mere end 450 henvendelser fra både faglærte og ufaglærte slagtere, og vi mangler kun 25 mand i at have alle ansat til det nye nathold, der starter den 1. september. De første er allerede i gang med oplæringen, fortæller Jesper Frandsen i en pressemeddelelse.

Danish Crown i Ringsted har allieret sig med jobcentre over hele Sjælland og har også kørt en kampagne i samarbejde med Jobservice Danmark, der koordinerer indsatsen for alle danske jobcentre.

Han forventer snart at kunne lukke for tilgangen til det første hold.

- Jeg er sikker på, at vi snart er i mål med de sidste 25 mand til det første hold. Når de er fuldt oplært den 1. september, går vi i gang med at finde mindst 50 medarbejdere yderligere til det sidste hold. Her vil vi fokusere på at tiltrække folk, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Jesper Frandsen.