Se billedserie Drengenes mor hedder Britt Egevang. Drengene, der er tvillinger, hedder Anton og Louis. De er 8 år. Deres far hedder Bent Egevang. Han er pianist i Svend Nicolaisens Orkester, som spillede ved indvielsen af den nye busudstilling. Børnefamilien bor i Roskilde. Billedet er taget i sporvognen fra parkeringspladsen til remiserne, og alle var glade for den spændende dag. Foto: Dan Qvitzau

Stor interesse for museum

Ringsted - 05. juli 2017 kl. 11:45 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Museumsleder Mikael Lund fra Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm er godt tilfreds med, at der i lørdags kom 516 gæster i lørdags for at tage den nye bushal og busudstillingen i besigtigelse.

- Vi er godt tilfredse, når man også tager ferietiden i betragtning, hvor mange af de inviterede havde måttet melde afbud, tilføjer Mikel Lund.

De, der har meldt udbud, har meddelt at de senere vil besigtige lokaliteterne. Ved indvielsen talte også godsejer og kammerherre Christian Wedell-Neergaard.

I en anden tale uddybede museets næstformand Jørgen Krog baggrunden for den store begivenhed:

»Busudstillingshallen ligger i forlængelse af Valby Gamle Remise, der i sig selv udgør en fantastisk historisk ramme omkring sporvognene.

Sammen med gademiljøet, der er ved at blive etableret, vil de to bygninger udgøre rygraden i den fremtidige museumsoplevelse for vores gæster.

Med sine over 2.500 kvadratmeter giver Bushallen mulighed for at vise et bredt udsnit af vores busser - repræsenterende 140 års historie fra den ældste hesteomnibus fra 1872 til den nyeste batteribus fra 2009.

Museets medarbejdere har arbejdet med at bygge udstillingen op gennem de seneste tre måneder.

Planlægningen er dog startet langt tidligere, ligesom arbejdet med flere af busserne har stået på i længere tid.

Udstillingen vil i de kommende år blive suppleret med flere plancher, som understøtter udstillingen og dens temaer.

Ligeledes mangler et par busser endnu at blive færdige, for eksempel vil der formentlig sidst på året blive mulighed for selv at sætte sig bag rattet og forsøge sig som buschauffør - om end kun statisk.

Udstillingen er bygget kronologisk op, hvis man bevæger sig med uret rundt i hallen, når man kommer ind. Undervejs brydes kronologien af nogle temaer.

Mange af busserne har hidtil ikke været tilgængelige for vores gæster, idet de har stået i depoter rundt omkring på Midtsjælland«, sagde Jørgen Krog.