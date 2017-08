Stor efterspørgsel på luksus-festival

- Det er et kommercielt hensyn, som vi tager. Jeg oplever, at der er gæster, der gerne vil have lidt ekstra luksus på deres festival, og det kan de få med vores VIP-tilbud. Maden kommer fra Elmely Kro, der har et virkelig godt renomé. De er kendt for kompromisløs kvalitet, så det glæder jeg mig til at præsentere gæsterne for, lyder det fra Anders Sørensen.