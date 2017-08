Se billedserie 50 seje fightere i front for alle de i alt 1036 deltagere åbnede Stafet for Livet i anlægget. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stafetten for livet nærmer sig mørket

Ringsted - 26. august 2017

Kræftramte kæmper mod sygdommen hele døgnet. Det er derfor »Stafet For Livet« varer i 24 timer for at vise, at en kræftsygdom aldrig sover.

Det gør rigtig mange af de 1036 deltagere i Ringsteds Stafet For Livet heller ikke. De skal jo gå eller løbe lige til søndag middag.

Efter startskuddet lød lørdag middag for en stafet anført af en rørende flok på 50 fightere i solskinsgule t-shirts og med solsikker i hånden, nærmer sig tiden, hvor døgnet går ind i mørket - bogstaveligt og overført.

Men der er masser af mennesker i Anlægget til at gå eller løbe på anlægsstierne, så godt man kan.

Og masser af mennesker til at tage sig af forplejningen, underholdningen, musikken, og ikke mindst kampgejsten, mens stafetten fortsætter lige til søndag middag.

En deltager er dog kommet hjem i seng, nemlig den alleryngste af alle sammen. Lille Lærke Aarkrogh Schmidt på kun seks uger.

Mormor Gitte Asmussen bar Lærke på armen rundt på den første omgang gennem anlægget.

Lærkes mor, Matilde Aarkrog Asmussen gik med et hold af gymnasiekammerater.

Lille Lærke repræsenterer livets begyndelse og noget af det, der gør livet værd at kæmpe for, også når man kæmper for at overvinde en led sygdom.

- Vi er alle betørte af kræft- Vi har også haft tilfælde af kræft i vores nære familie. Derfor er Lærke med for at symbolisere, at der er meget at kæmpe for, siger mormor Gitte Asmussen.

- Der er en på mit hold, som har mistet sin mor. Og andre har også oplevet sygdommen. Derfor er vi med her for at bakke op om kampen mod kræften, siger Matilde Aarkrogh Asmussen.

Mormor Gitte bliver i anlægget til lygtetændingstid, mens Mor Mathilde og hendes hold bliver, så længe de kan holde til det, hvilket godt kan blive hele natten.

Lille Lærke er, hvor hun har det bedst - I mors eller mormors arme.