Se billedserie Over 500 deltog i den første udgave af Stafet for Livet i Ringsted. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Stafet for Livet søger flere frivillige

Ringsted - 17. januar 2017 kl. 09:11 Af Jakob Fønss Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planlægningen af årets Stafet for Livet i Ringsted er så småt ved at begynde til stor glæde for de frivillige. Stafetten bliver igen holdt den sidste weekend i august den 26. august klokken 12 til den 27. august klokken 12 i Ringsted Lystanlægs fantastiske rammer.

Stafet for Livet i Ringsted blev med succes afviklet for første gang i 2016, hvor over 600 deltagere løb eller gik på skift i deres eget tempo gennem 24 timer. Med underholdning, glæde og opfindsomhed fra holdenes side blev det til en uforglemmelig oplevelse for både store og små deltagere. Samtidig blev der indsamlet 280.000 kroner til Kræftens Bekæmpelse.

Stafet for Livet er et livsbekræftende og socialt døgnarrangement, hvor venner, familien og kolleger i fællesskab kæmper mod kræft og fejrer livet. Med forberedelse og afvikling af en ny stafet er arrangørerne og de frivillige med til at skabe mulighed for at gøre noget for mange af de kræftramte, der er i en svær situation.

Med en meget positiv evaluering i rygsækken er styregruppen, med tilhørende arbejdsgrupper, nu klar til at planlægge næste Stafet for Livet. Man har dog brug for flere frivillige, som har lyst til at være en del af holdet.

Lige nu mangler man eksempelvis flere engagerede frivillige til holdgruppen, sponsorgruppen, underholdningsgruppen og PR-gruppen.

Hvis man har lyst og overskud til at gå ind i planlægningen, kan man kontakte Ann-Birgit Guldager Nonboe på telefon 22 97 75 68 for flere oplysninger.