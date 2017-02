Se billedserie Safi med et telefonskilt, som stadig bruges i Indien. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Spisegæster skal have en oplevelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Spisegæster skal have en oplevelse

Ringsted - 07. februar 2017 kl. 08:37 Af Bodil Pinholt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for at smage indisk mad er så stor, at Indian Dhaba Streetfood, der åbner i Stakladen i Nørregade på fredag, allerede har fuldt booket de første dage.

Det oplyser indehaver Enayatullah Safi, der foruden den indiske restaurant i Ringsted har fire tilsvarende i henholdsvis Køge, Næstved, Nykøbing Falster og København NV.

Det er samme koncept alle fem steder. Enayatullah Safi, der er meget interesseret i den indiske madkultur, åbnede sin første dhaba restaurant i Køge for et års tid siden som et eksperiment.

Det indiske gadekøkken, dhaba går fem hundrede år tilbage i tiden. Det blev skabt, for at rejsende på meget trafikerede veje kunne få noget at spise, og det var og er stadig friske, lokale retter, som bliver serveret.

Dhabaerne bliver benyttet af alle folk i Indien, høj som lav. Her møder man hinanden på tværs af barrierne, og uanset klasse, religion, køn og etnicitet er det et lidenskabeligt møde om mad.

Maden er tyspisk tapasagtige småretter, og alt er hjemmelavet. Det er en del af madkulturen, at man bestiller maden til hele bordet samtidig, og alle deles om retterne.