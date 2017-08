Se billedserie Ringsteds borgmester Henrik Hvidesten (tv.) og Venstres spidskandidat til regionsrådsvalget Jacob Jensen vil arbejde på at få flyttet mange simple funktioner til Ringsteds kommende sundhedshus, når Ringsted Sygehus lukkes ned om en håndfuld år. Foto: Anders Ole Olsen

Spidskandidater har fælles sundhedsplan

Ringsted - 29. august 2017

Efter planen skal Ringsted Sygehus lukkes i 2022, når Universitetshospitalet i Køge er fuldt udbygget. Derfor virker det logisk, at flere lokale sundhedstilbud videreføres i det nye sundhedshus i Ringsted.

Det mener Ringsted Kommunes borgmester Henrik Hvidesten (V) og partikollega Jacob Jensen, der er kandidat til posten som formand for Region Sjælland.

- Flere af de funktioner, som i dag varetages på sygehuset, er nogle, som retter sig mod de lokale borgere. Det gælder for eksempel blodprøvetagning, måling af hjertets aktivitet (EKG) og jordmordkonsultationer. Det er ikke noget, som Ringsted-borgerne nødvendigvis behøver at tage til de større sygehuse for at få klaret, påpeger Venstres spidskandidater til kommunal- og regionsrådsvalget.

Det vil både spare sygehusene for tid, og samtidig spare de lokale borgere for unødig transport, hvis man kan få det klaret lokalt.

- Sundhedsministeren var forleden fremme med en målsætning om, at op mod 100.000 patienter i fremtiden skal behandles mere lokalt fremfor på sygehusene, konstaterer Henrik Hvidesten og Jacob Jensen supplerer:

- Vores tanker flugter med ministerens, da vi også mener, at hvad der kan håndteres kvalificeret lokalt, også skal klares lokalt og tæt på borgeren.

Både Henrik Hvidesten og Jacob Jensen understreger, at der ikke er tale om et opgør med den vedtagede sygehusplan. Visse funktioner i sundhedshuset skal videreføres i fuld respekt for netop denne overordnede plan for hele sygehusstrukturen i Region Sjælland.

- Vores forslag er ene og alene at pege på de muligheder, som det nye sundhedshus i Ringsted giver for at kunne skabe et samarbejde mellem Region Sjælland og Ringsted Kommune til gavn for borgerne, påpeger de to Venstre-politikere.