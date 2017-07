Spejderne har skønne tider

Kirken har allerede været velbesøgt af både børn og voksne. Der er mulighed for at løse en quiz og få sig et badge med hjem, beskriver Tina Lund-Lassen.

- Nogle er taget til Dybbøl Banke for at komme på sporet af 1864, andre er taget ud for at blive slået til riddere, og nogle er smuttet over at se Sommer Summarum. Der er aktiviteter for alle aldre hele dagen og aftenen med for de større spejdere og lederne. Der er både aktiviteter, hvor man skal være tilmeldt og nogle hvor man bare kan dukke op, så hvis man keder sig, står det vidst for egen regning, mener Tina Lund-Lassen.