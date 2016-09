Send til din ven. X Artiklen: Sorte dage for trafiksikkerheden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorte dage for trafiksikkerheden

Ringsted - 15. september 2016 kl. 13:19 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Usædvanligt mange færdselsuheld i Ringsted Kommune fylder på politiets døgnrapport for de seneste par dage, skriver DAGBLADET Ringsted.

To piger på knallerter, to drenge på cykler og en ældre mand i bil har alle oplevet, at deres vej blev bremset af nogen, som ramte dem, og flere af de »nogen« kørte deres vej uden at stoppe.

Onsdag kort før klokken 17 blæste en af politiets patruljevogne rundt i Benløse for at finde den sættevogn, hvis chauffør under en overhaling snittede en mandlig bilist og derefter forsvandt.

Politiet fandt den 48-årig sættevognschauffør og vurderede, at han ikke var klar over, at han havde ramt bilen.

Bilens skader er det nu op til parternes forsikringsselskaber at udrede.

Onsdag klokken 7.52 fik politiet anmeldelse om, at en 37-årig kvindelig bilist på Holbækvej under et højresving netop havde ramt og væltet en 16-årig pige på knallert. Pigen kom ikke alvorligt til skade. Hendes knallert bliver undsersøgt for konstruktive ændringer.

På Haslevvej gik det kort før klokken 9 ud over en 17-årig pige på knallert.

Pigen skulle rundt i rundkørslen ved Østre Ringvej, men kunne ikke undgå at køre ind i en højresvingende varevogn, som stak af.

Politiet leder stadig efter varevognen.

Politiet leder også stadig efter den kvinde, som tirsdag aften i Nørregade ikke alene væltede to drenge på cykel, men også steg ud af bilen og skældte dem ud, inden hun stak af.