Af Bodil Pinholt Det tager tid at få rigget kanoer til, pakket udstyr og skiftet til badetøj. Her venter en flok børn tålmodigt på, at alle er klar, så de kan komme ud at sejle på Haraldsted Sø. 15 børn i alderen 9-13 har siden i mandags været i Vrangeskov med Ringsted Kommunes grønne guide Lars Berndt. Her har de kørt på mountainbike, lavet mad over bål, fældet et træ og snittet fløjter, besøgt en økolandsby, været ude at bade og meget mere. En del af deltagerne synes, det var sjovest at køre på mountainbike i det kuperede terræn. Grillede bananer med chokolade var heller ikke værst. De glædede sig også til kanoturen, der gik tværs over søen til et shelter, hvor den medbragte mad blev indtaget. Læs mere i næste udgave af Lokalbladet.