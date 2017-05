Direktør i Ringsted Kongrescenter Marius Byriel (tv.) påpegede, at der har været stor interesse for at blive en del af Sommer i Ringsted-programmet 2017. Foto: Jakob Fønss

Sommer i Ringsted har 140 arrangementer på fire måneder

Det står klart efter præsentationen af årets program tirsdag morgen i Ringsted Kongrescenter. Her kunne en veloplagt direktør for Ringsted Kongrescenter Marius Byriel præsentere højdepunkterne fra det omfattende program, der indledes allerede i morgen med en omvisning i særudstillingen »For dit eget bedste« på Ringsted Museum.

- Jeg mener, at vi med dette flotte program viser, at Ringsted Kommune er et godt sted at bo og et godt sted at tage til, når man gerne vil opleve noget, påpegede Marius Byriel.