Se billedserie Mads Langgaard Mørkedal er kommet levende hjem fra Afghanistan fire gange. Tirsdag hejste han Dannebrog på Torvet i Ringsted og lykønskede sin kone og sig selv med to års bryllupsdag i sin veterantale. Foto: Anne Wandahl

Send til din ven. X Artiklen: Soldat hejser flaget for veteraner og sin kone Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Soldat hejser flaget for veteraner og sin kone

Ringsted - 05. september 2017 kl. 16:15 Af Anne Wandahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Tillykke med bryllupsdagen, skat«.

Seniorsergent Mads Langgaard Mørkedal hejste tirsdag Dannebrog på flagstangen ved Ringsted Rådhus som en dobbelt symbolsk handling, skriver DAGBLADET Ringsted.

Flagdagen 5. september hylder Danmarks udsendte i verdens brændpunkter.

Mads Langgaard Mørkedal har været udsendt i Afghanistan fire gange og er i dag tilknyttet Trænregimentet i Vordingborg.

Han er også gift med Heidi Langgaard Mørkedal. De to fik hinanden for lige nøjagtigt to år siden den 5. september 2015.

Det er selvfølgelig derfor, at seniorsergenten og ægtemanden åbnede sin tale med at sige »tillykke med bryllupsdagen, skat«, da veterandagen fortsatte i Ringsted Kongrescenter med brunch for både udsendte, pårørende og politikere.

Soldaten og ægtemanden Mads Langgaard Mørkedal holdt en tale, der lige så meget hylder netop familie og venner, som veteranerne selv.

- Endelig står soldaten igen i lufthavnen. Familien er samlet og vifter med Dannebrog. Glæden er stor, for der står den soldat i sagde farvel til. Men brikkerne passer ikke rigtig sammen mere. Nu begynder udfordringerne for både soldat og familie.

I mit tilfælde tog det omkring et år, før min brik faldt på plads og familien igen fik puslespillet samlet. Den, lim, som fik os til at holde sammen, var naturligvis en grundlæggende kærlighed og en vilje til at finde kompromisser, sagde Mads Langgaard Mørkedal i veterandagstalen på sin to års bryllupsdag.