Søsportsfolk og lodsejere lukkes ind i brugerråd for søer

Ringsted - 06. marts 2017 kl. 14:18 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessen for Gyrstinge og Haraldsted søer har vist sig at være så stor, at Ringsted Kommune nu sigter på at oprette to brugerråd for søerne i stedet for kun ét, som man først havde besluttet. Det skriver DAGBLADET Ringsted.

Derved imødekommer man flere brugeres ønsker. Men politikerne har også lyttet til søsportsklubberne, Ringsted Ro- og Kajakklub, Ringsted Sportsfiskerforening, Ringsted Kajakklub, og til lodsejerne i området. Alle parter har nemlig krævet at få en plads i brugerrådene frem for at lade andre repræsentere sig.

- En del af beslutningen er, at der bliver en plads til søsportsforeningerne i hvert af brugerrådene. Vi har forsøgt at imødekomme ønskerne. På samme måde med lodsejerne, som følte, det var vigtigt at have en repræsentant med i hvert brugerråd, siger formand for Klima- og Miljøudvalget Klaus Hansen (V)