Søer skal bruges forskelligt

Ringsted - 25. februar 2017 kl. 09:26 Af Dan Qvitzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klima- og Miljøudvalget i Ringsted har vedtaget, at der skal oprettes et brugerråd for hver af henholdsvis Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø.

- Denne vedtagelse kommer til at få stor indflydelse på det lokale engagement og ansvarsfølelsen for søernes fremtidige drift og udvikling, siger formanden for Lokalrådet for Gyrstinge og Ørslevvester, Jess Friis, i en pressemeddelelse.

Og netop brugerrådenes engagement i en kommende naturplan vil også blive et tema på et åbent borgermøde i Landsbyhuset i Gyrstinge på onsdag den 1. marts klokken 18.

- Med vedtagelsen har man sikret et målrettet og praktisk samarbejdsforum for hver af de to søer, idet benyttelsen af søerne er meget forskellig, fortsætter Jess Friis.

Hovedvægten i Gyrstinge vil være naturoplevelser, mens sportsaktiviteter og friluftsliv vil have større betydning ved Haraldsted sø. Oprettelsen af de to uafhængige brugerråd vil også give bedre muligheder for, at en del vedligehold og drift omkring søerne vil kunne gennemføres ved frivilligt arbejde.