Socialdemokratiet vil beholde krav om røde sten

Derfor har socialdemokraterne valgt at stemme imod forslaget om at ændre lokalplanen for Nonnedalen, hvor alle huse, som afrunder byområdet mod vest, skal bygges med røde mursten og rødt tag. En medarbejder i den kommunale administration har dog overset denne præmis og givet dispensation til at opføre et hus i beige mursten i boligområdet.

Et flertal i Ringsted Kommunes Plan- og Boligudvalg har besluttet, at der skal udarbejdes en mere lempelig lokalplan for området for at komme ud af den knibe, som kommunen er havnet i. En lokalplan er det lovgrundlag, der gælder, hvis man vil bygge i et bestemt område, i dette tilfælde Nonnedalen. Området ligger ned til Ådalen og er et af de første områder, man kan se fra motorvejen, når man kommer fra vest.