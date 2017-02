Snerydning koster millioner

Hvert år afsætter Ringsted Kommune omkring seks millioner kroner til snerydning. Indtil videre har Vej og Park brugt knap 755.000 kroner svarende til omkring 13 procent af beløbet. Man kunne tro, at der så ville være et kæmpe overskud sidst på året, men det er ikke sikkert, fortæller driftsleder i Vej og Park Bent Bodebjerg.

Når der stadig potentielt kan ryge over fem millioner ud af kassen, selv om vi er nået februar, og noget af vinteren allerede er overstået, skyldes det, at budgettet gælder for hele året. Og ud over årets første kolde måneder kan der også nå at blive behov for snerydning og saltning hen mod slutningen af året.