På facebook giver mange mennesker udtryk for frustrationer over, at deres planlagte fester på Benløse Kro (foto) eller Gyrstimge Skovkro er aflyst på grund af konkursen uden at ejeren har kontaktet dem. Blandt de mange frusterede er Gitte Jensen, som heldigvis har fået plads på Krebshuset til hendes og ægtemandens sølvbryllupsfest. Foto: Thomas Olsen

Skulle holde fest: Sølvbrudepar fik intet at vide om konkurs

De bestilte festen allerede i april og betalte 1000 kroner i depositum. De anede intet om, at sølvbryllupsfesten bliver til nul og niks, før de læste i DAGBLADET i fredags, at Benløse Kro og Gyrstinge Skovkro er konkursramte.

- Det er da synd, de er gået konkurs. Al medfølelse med det. Men jeg er frustreret over, at de intet fortæller til deres kunder. Vi bestilte sølvbryllup på Benløse Kro, fordi vi holdt vores bryllupsfest der og gerne ville slutte en ring. Og så skal man læse i avisen, at der er lukket. Det mindste, de kunne gøre, var da lige at gribe deres ordrebog for de næste tre måneder, og så kontakte folk, der har booket et selskab hos dem, siger Gitte Jensen til DAGBLADET Ringsted.